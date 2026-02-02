Usaha kembalikan minat tonton, bincang tentang filem Melayu klasik pascamerdeka
Premium
Usaha kembalikan minat tonton, bincang tentang filem Melayu klasik pascamerdeka
Wayang@Bedok di Perpustakaan Bedok saji filem Malay Film Productions, Cathay-Keris dari 1965 hingga 1972
Feb 2, 2026 | 5:30 AM
Wayang@Bedok menyatukan generasi melalui pengalaman menonton dan menikmati filem lama, menghidupkan kembali kenangan dan warisan filem Melayu klasik. - Foto NLB
Usaha menghidupkan kembali kenangan dunia perfileman Melayu klasik bukan sekadar nostalgia, tetapi juga satu bentuk pemeliharaan warisan budaya.
Inisiatif Wayang@Bedok yang diperkenalkan di Perpustakaan Bedok hadir sebagai ruang pertemuan antara generasi, mempertemukan penonton yang sama-sama mencintai filem Melayu klasik, yang pernah membentuk landskap seni perfileman Singapura pasca kemerdekaan.
