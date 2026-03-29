Cerita Sama Berulang Lagi
Mar 29, 2026 | 5:30 AM
Ketamakan kuasa dan masyarakat yang mudah dipengaruhi, yang akhirnya membawa penderitaan kepada bangsa dan negara. - Foto hiasan REUTERS
Cerita sama berulang lagi
bertunjang kejahilan diri
rakus kuasa tak punya tepi.
Mangsa serupa
bodoh mempertuhan dewa
plotnya bikinan ketara
bercanda agama
objeknya kuasa
kisah di otak kusut
nawaitu berserabut
amuk itu kerakusan paksinya
skandal hina sensasinya
segala busuk melainkan punyanya
bangsa jadi sengsara
tanah air binasa.
