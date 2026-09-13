Dari era buku bertulis Lagu-lagu dari piring hitam vinyl plastik Tergambar cahaya skrin menayangkan zaman belia Di bilik antik kenangan mengusik jiwa Gen Z mencorak kehidupan baharu Duduk makan bersama Semua bungkam Handphone di tangan Dikuasai meme dan hashtag Tangan tidak lagi menulis Tradisi hilang dari pandangan Ghaib dalam tabrakan TikTok

Adakah kebijaksanaan hilang lesap?

Lama dan baharu dapat sama bergaul?

Yang tua penuh berharap

Yang muda beralih pandangan

Dalam pergolakan masa

Dan perubahan zaman

Keduanya mencari kesamaan

Ingin melihat nilai-nilai diatur semula

Agar yang tua berharmoni dengan yang muda.