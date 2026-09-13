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Sekilas Berita
Dilema Si Tua
Dilema Si Tua
Foto JANAAN AI
Sekilas Berita
Dilema Si Tua
Dari era buku bertulis
Lagu-lagu dari piring hitam vinyl plastik
Tergambar cahaya skrin menayangkan zaman belia
Di bilik antik kenangan mengusik jiwa
Gen Z mencorak kehidupan baharu
Duduk makan bersama
Semua bungkam
Handphone di tangan
Dikuasai meme dan hashtag
Tangan tidak lagi menulis
Tradisi hilang dari pandangan
Ghaib dalam tabrakan TikTok
Adakah kebijaksanaan hilang lesap?
Lama dan baharu dapat sama bergaul?
Yang tua penuh berharap
Yang muda beralih pandangan
Dalam pergolakan masa
Dan perubahan zaman
Keduanya mencari kesamaan
Ingin melihat nilai-nilai diatur semula
Agar yang tua berharmoni dengan yang muda.
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