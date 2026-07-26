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Sebagai durian, pangsa menunjukkan bangsa
Sebagai durian, pangsa menunjukkan bangsa
Telusuri kekayaan peribahasa, makna ekon dan ketinggian budi masyarakat Melayu berkaitan raja buah
Sebagai durian, pangsa menunjukkan bangsa
Musim durian kali ini menyaksikan raja buah itu mudah diperoleh berikutan bekalannya yang berlambak di pasaran. - Foto ZAOBAO
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Jul 26, 2026 | 5:30 AM
Seronok betul penggemar durian sejak beberapa minggu lalu.
Mereka dapat tebu rebah atau dapat durian runtuh pada musim durian kali ini.
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