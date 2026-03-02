SPH Logo mobile
Giat perjuang seni hadrah kompang asli

Bahasa & Budaya
Persatuan Hadrah dan Kompang Singapura kini punya pejabat baru di CC Kampong Ubi
Mar 2, 2026 | 5:30 AM
KHAIRUL AKMAL ALI
KHAIRUL AKMAL ALI

Presiden Persatuan Hadrah dan Kompang Singapura (Pehaks), Encik Jamaluddin Idris,
Presiden Persatuan Hadrah dan Kompang Singapura (Pehaks), Encik Jamaluddin Idris, bertekad mengekalkan keaslian paluan tradisional hadrah dan kompang. - Foto BH oleh KHAIRUL AKMAL ALI

Memelihara keaslian seni hadrah dan kompang agar tidak pupus ditelan arus komersialisme merupakan visi utama Presiden Persatuan Hadrah dan Kompang Singapura (Pehaks), Encik Jamaluddin Idris.

Baginya, seni paluan tradisional itu bukan sekadar persembahan; ia adalah lambang jati diri budaya Melayu yang perlu dipertahankan dalam bentuk asalnya.

hadrah kompangkompang/hadrahhadrahPehakswarisan
