Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (tengah), menghadiri acara pembukaan pejabat baharu Pehaks pada 8 Februari. Pejabat tersebut kini terletak di tingkat satu Balai Rakyat Kampong Ubi. - Foto PEHAKS