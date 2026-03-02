Premium
Giat perjuang seni hadrah kompang asli
Persatuan Hadrah dan Kompang Singapura kini punya pejabat baru di CC Kampong Ubi
Mar 2, 2026 | 5:30 AM
Presiden Persatuan Hadrah dan Kompang Singapura (Pehaks), Encik Jamaluddin Idris, bertekad mengekalkan keaslian paluan tradisional hadrah dan kompang. - Foto BH oleh KHAIRUL AKMAL ALI
Memelihara keaslian seni hadrah dan kompang agar tidak pupus ditelan arus komersialisme merupakan visi utama Presiden Persatuan Hadrah dan Kompang Singapura (Pehaks), Encik Jamaluddin Idris.
Baginya, seni paluan tradisional itu bukan sekadar persembahan; ia adalah lambang jati diri budaya Melayu yang perlu dipertahankan dalam bentuk asalnya.
Laporan berkaitan
Nadi S’pura perkenal Anugerah Latihan, buka sekolah demi perkasa minat muzik MelayuJan 24, 2026 | 5:30 AM
Seni Melayu, minat layu?Oct 26, 2025 | 5:30 AM