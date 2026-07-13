Sebelum memulakan setiap sesi pembelajaran, Cik Diana Mohamed Mazlan tidak terus mencapai buku teks atau menulis di papan putih.

Sebaliknya, guru Sekolah Rendah First Toa Payoh itu akan meluangkan beberapa minit pertama di dalam bilik darjah untuk memerhatikan wajah murid-muridnya.

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