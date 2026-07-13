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Guru Bahasa Melayu selami emosi murid sebelum buka buku teks
Guru Bahasa Melayu selami emosi murid sebelum buka buku teks
Guru Bahasa Melayu selami emosi murid sebelum buka buku teks
Cik Diana Mohamed Mazlan, turut giat berkongsi amalan pengajaran dengan rakan sejawat bagi memperkukuh pembelajaran Bahasa Melayu, antaranya, melalui penggunaan mnemonik iaitu kaedah bagi membantu ingatan. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA
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Jul 13, 2026 | 5:30 AM
Sebelum memulakan setiap sesi pembelajaran, Cik Diana Mohamed Mazlan tidak terus mencapai buku teks atau menulis di papan putih.
Sebaliknya, guru Sekolah Rendah First Toa Payoh itu akan meluangkan beberapa minit pertama di dalam bilik darjah untuk memerhatikan wajah murid-muridnya.
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