Selepas selesai kelas Bahasa Melayu dengan murid Darjah 2, Cik Azirah Mohd Nor, 31 tahun, sering mendapati dirinya dalam keadaan berpeluh dan keletihan.

Hal itu disebabkan beliau tidak boleh “duduk diam” ketika mengajar murid Darjah 2 di Sekolah Rendah Cantonment.

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