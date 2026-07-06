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Guru nyanyi dan menari bersama murid dorong penguasaan Bahasa Melayu
Guru nyanyi dan menari bersama murid dorong penguasaan Bahasa Melayu
Walau berpeluh dan letih, strategi tawan hati anak didik murid rapatkan hubungan agar pelajaran ‘lekat’ dalam minda
Guru nyanyi dan menari bersama murid dorong penguasaan Bahasa Melayu
Murid Darjah 2 lazimnya lebih bertenaga dan lebih tertarik kepada nyanyian dan gerakan di dalam kelas. Oleh sebab itulah, Cik Azirah Mohd Nor menerapkan kegiatan seperti itu sebagai sebahagian ciri pembelajaran Bahasa Melayu. - Foto BH oleh FANDY RAZAK
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Jul 6, 2026 | 5:30 AM
Selepas selesai kelas Bahasa Melayu dengan murid Darjah 2, Cik Azirah Mohd Nor, 31 tahun, sering mendapati dirinya dalam keadaan berpeluh dan keletihan.
Hal itu disebabkan beliau tidak boleh “duduk diam” ketika mengajar murid Darjah 2 di Sekolah Rendah Cantonment.
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