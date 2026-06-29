Setiap kali Syawal menjelang, rumah Cik Nasuha Rahmat sering menerima kunjungan tetamu istimewa.

Bukan sekadar saudara-mara atau sahabat. Bekas pelajar yang pernah berada di bawah bimbingannya, turut meluangkan masa untuk beraya bersama.

Laporan berkaitan
Jumlah calon Agab 2026 catat rekod, cermin peningkatan mutu guru Bahasa MelayuJun 4, 2026 | 9:05 PM
Komitmen seorang guru Bahasa Melayu semai kasih, kepercayaan pelajarJun 22, 2026 | 5:30 AM
AGABGURU BAHASA MELAYU