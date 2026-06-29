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Bahasa Melayu perlu dihidupkan, bukan sekadar diajar
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Bahasa Melayu perlu dihidupkan, bukan sekadar diajar
Guru sentiasa letak kebajikan, pembentukan watak pelajar sebagai keutamaan
Bahasa Melayu perlu dihidupkan, bukan sekadar diajar
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Jun 29, 2026 | 5:30 AM
Setiap kali Syawal menjelang, rumah Cik Nasuha Rahmat sering menerima kunjungan tetamu istimewa.
Bukan sekadar saudara-mara atau sahabat. Bekas pelajar yang pernah berada di bawah bimbingannya, turut meluangkan masa untuk beraya bersama.
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