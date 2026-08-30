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Guru cemerlang, pendidikan gemilang
Sejarah buktikan peranan guru langkaui penyampaian ilmu; mereka turut memimpin, mencorak pemikiran dan memajukan masyarakat
Masyarakat Melayu memandang tugas dan peranan guru sebagai suatu amanah besar dalam mendidik anak bangsa. - Foto BM oleh NUR DIYANA TAHA
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Dalam setiap perkembangan dan pembangunan masyarakat, peranan guru sangatlah penting, malah ia menjadi salah satu penentu berjayanya sebuah sistem pendidikan, sekali gus kemajuan bangsa dan negara itu.
Struktur pendidikan kita yang teguh bukan sahaja melahirkan anak didik yang cemerlang, tetapi juga guru yang tahap profesionalismenya sangat cekap, bermotivasi tinggi, dan sedia mengambil peluang untuk menambah baik kecekapan mengajar dan penguasaan ilmu.
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