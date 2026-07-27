Suasana di sebuah bilik darjah Sekolah Tinggi Nan Chiau bertukar meriah apabila sekumpulan pelajar dari Taiwan berkumpul mengelilingi beberapa pelajar tempatan.

Di hadapan mereka, pelajar itu dengan penuh yakin menunjukkan cara menghasilkan bunga manggar, menganyam ketupat kertas dan memperkenalkan beberapa ungkapan asas dalam Bahasa Melayu.

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