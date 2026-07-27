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Guru pupuk nilai manusiawi melalui pembelajaran Bahasa Melayu luar bilik darjah
Guru pupuk nilai manusiawi melalui pembelajaran Bahasa Melayu luar bilik darjah
Beri peluang pelajar bukan Melayu kenali amalan, budaya semasa sertai kelas Bahasa Ketiga
Guru pupuk nilai manusiawi melalui pembelajaran Bahasa Melayu luar bilik darjah
Finalis Anugerah Guru Arif Budiman (Agab) 2026, Cik Nur Maizurah Rosle, yang bertugas di Sekolah Tinggi Nan Chiau, menerapkan mata pelajaran Bahasa Melayu melalui pengalaman sebenar seperti menghasilkan bunga manggar, selain memberikan pelajar kesempatan menjadi relawan masjid semasa waktu berbuka puasa Ramadan. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA
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Jul 27, 2026 | 5:30 AM
Suasana di sebuah bilik darjah Sekolah Tinggi Nan Chiau bertukar meriah apabila sekumpulan pelajar dari Taiwan berkumpul mengelilingi beberapa pelajar tempatan.
Di hadapan mereka, pelajar itu dengan penuh yakin menunjukkan cara menghasilkan bunga manggar, menganyam ketupat kertas dan memperkenalkan beberapa ungkapan asas dalam Bahasa Melayu.
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