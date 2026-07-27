Finalis Anugerah Guru Arif Budiman (Agab) 2026, Cik Nur Maizurah Rosle, yang bertugas di Sekolah Tinggi Nan Chiau, menerapkan mata pelajaran Bahasa Melayu melalui pengalaman sebenar seperti menghasilkan bunga manggar, selain memberikan pelajar kesempatan menjadi relawan masjid semasa waktu berbuka puasa Ramadan. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA