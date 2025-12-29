SPH Logo mobile
Bahasa & Budaya
Karya penulis tempatan, cermin realiti kehidupan, santapan minda akhir 2025

Lebih bersinar, lebih bermakna apabila dibahagi, dibincang, serta direnungi bersama oleh pembaca dari setiap usia
Dec 29, 2025 | 5:30 AM
Sebelum 2025 menutup tirai, berikut adalah beberapa cadangan buku-buku yang diharapkan akan mendatangkan manfaat kepada pembaca, untuk semua peringkat usia.
Sebelum 2025 menutup tirai, berikut adalah beberapa cadangan buku-buku yang diharapkan akan mendatangkan manfaat kepada pembaca, untuk semua peringkat usia. - Foto fail

Daripada aroma masakan yang mengikat jiwa dengan budaya, bisikan puisi yang meresap rasa rindu dan penghijrahan, renungan tajam tentang akar jati diri Melayu, hinggalah degup pengalaman yang diukir ombak di lautan luas, koleksi buku ini memanggil pembaca untuk menyelam, merasai, dan menjalin benang empati merentas jurang generasi.

Disarankan sebagai santapan minda akhir tahun, karya-karya penulis tempatan ini membuktikan bahawa sastera tempatan mampu menjadi cermin yang memantulkan realiti hidup sebenar, dan ia akan bersinar lebih bermakna apabila dibahagi, dibincang, serta direnungi bersama oleh pembaca dari setiap usia.

