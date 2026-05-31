i.
“Demi kebiasaan Quraisy kaum terhormat”
kota suci Makkah menjadi saksi;
betapa demi menjaga keamanan
hidup jadi lebih nikmat & berkat
dengan rezeki nan berlimpah

ii.
kerana hidup tidak terpisah;
dalam ikatan kasih & harmoni
barakah ini harus dijaga & syukuri
dalam kesatuan abadi, menjalin silaturahmi

sajakkaryaAhmad Mohd Tahir