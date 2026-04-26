Sebalik kuakan pintu besi
Terbentang ladang harapan mimpi
Saujana mata memandang diisi
Tanah subur untukmu tanami
Kebun esok bangsamu lagi

Sebalik hayunan daun jendela
Tertayang sandiwara di cakerawala
Watak-watak wayang senjakala
Manifestasi ceritera purbakala
Berkurun lamanya dibela

