Apr 26, 2026 | 5:30 AM
Tuaian yang mati di bawah matahari terbenam semasa perang. - Foto hiasan KECERDASAN BUATAN (AI)
Sebalik kuakan pintu besi
Terbentang ladang harapan mimpi
Saujana mata memandang diisi
Tanah subur untukmu tanami
Kebun esok bangsamu lagi
Sebalik hayunan daun jendela
Tertayang sandiwara di cakerawala
Watak-watak wayang senjakala
Manifestasi ceritera purbakala
Berkurun lamanya dibela
