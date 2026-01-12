Hadirin pada acara sambutan ulang tahun ketujuh Wisma Geylang Serai (WGS) berswafoto. Mereka terdiri daripada (dari kiri, di barisan hadapan) penyampai radio Mediacorp, Warna 942, Encik A B Shaik; Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim; Anggota Parlimen (AP) GRC Nee Soon, Dr Syed Harun Alhabsyi, dan AP GRC Pasir Ris-Changi, Encik Sharael Taha. - Foto FACEBOOK/ WISMA GEYLANG SERAI