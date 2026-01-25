SPH Logo mobile
Dalam Ketenangan Malam

Bahasa & Budaya


Jan 25, 2026 | 5:30 AM



Seorang pemuda sedang duduk di bawah bulan. - Foto hiasan PIXABAY

Dalam kesunyian malam
Bebayang memanjang di bawah sinaran lembut rembulan
Dingin angin malam membawa bisikan sunyi
Mimpi tercipta ketika siang tiada berani
Bintang-bintang bergentanyangan ketika bumi bermimpi
Kerdipannya membawa janji, membawa tuah
Dunia ini memperlahankan putarnnya
Diselimut dalam kegelapan dan dakapan syahdu
Jiwa tenang persis larutnya kesulitan
Dalam kesepian dan kekakuan, cerita berlegar
Fikiran melayang terus bebas bercahaya
Hilang dalam keajaiban malam yang sentosa
Biarkanlah keheningan malam menenangkan fikiran yang berkecamuk
Dalam kelembutan ini kau akan ketemu keselesaan
Pabila pagi merangkak datang
Kesyahduan malam akan terus memeluk dirimu.

SUMADI SARKAWI

