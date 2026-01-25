Dalam kesunyian malam

Bebayang memanjang di bawah sinaran lembut rembulan

Dingin angin malam membawa bisikan sunyi

Mimpi tercipta ketika siang tiada berani

Bintang-bintang bergentanyangan ketika bumi bermimpi

Kerdipannya membawa janji, membawa tuah

Dunia ini memperlahankan putarnnya

Diselimut dalam kegelapan dan dakapan syahdu

Jiwa tenang persis larutnya kesulitan

Dalam kesepian dan kekakuan, cerita berlegar

Fikiran melayang terus bebas bercahaya

Hilang dalam keajaiban malam yang sentosa

Biarkanlah keheningan malam menenangkan fikiran yang berkecamuk

Dalam kelembutan ini kau akan ketemu keselesaan

Pabila pagi merangkak datang

Kesyahduan malam akan terus memeluk dirimu.