Kota Futuristik
May 3, 2026 | 5:30 AM
Kota futuristik yang dipenuhi cahaya neon. - Foto PIXABAY
Di dalam dunia terbentuk daripada kod dan sinar,
Aku meniti setiap permainan dengan penuh semangat.
Menjadi pahlawan dalam cerita yang tercipta,
Namun diri sebenar semakin hilang dalam penantian.
Di sebalik layar yang berkilauan ceria,
Tersembunyi rasa kekosongan yang semakin mendalam.
