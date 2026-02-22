SPH Logo mobile
halal-logo
ge-icon
Dapatkan berita terkini tentang
belanjawan 2026 di sini
SPH Logo mobile
Langgan|

Nasib Si Karas

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Bahasa & Budaya
Premium

Nasib Si Karas

sajakkarya
Feb 22, 2026 | 5:30 AM

Nasib Si Karas

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
nasib si karas, sajak, nasrul bk
Karas ialah sejenis pokok tropika bernama syang hidup di hutan Asia Tenggara termasuk Malaysia dan Singapura. Pokok ini terkenal kerana menghasilkan resin wangi yang dikenali sebagai gaharu. - Foto hiasan FACEBOOK DIVINA CAPUY PUNLA

Hijau segar merimbun tenang
menjadi teduh musafir berdagang
menyerap suria menebar nikmat
berbakti tulus mengharap berkat

Gugur sehelai ditiup angin malam
pasrah menyerah ke bumi dingin
warna kekuningan tanda usiamu
tamat sudah tugas duniamu

Laporan berkaitan
Akar Kemanusiaan Dec 14, 2025 | 5:30 AM
Di Taman ManusiaJun 9, 2025 | 2:14 PM
sajakkarya
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg