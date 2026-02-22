Premium
Nasib Si Karas
Feb 22, 2026 | 5:30 AM
Karas ialah sejenis pokok tropika bernama syang hidup di hutan Asia Tenggara termasuk Malaysia dan Singapura. Pokok ini terkenal kerana menghasilkan resin wangi yang dikenali sebagai gaharu. - Foto hiasan FACEBOOK DIVINA CAPUY PUNLA
Hijau segar merimbun tenang
menjadi teduh musafir berdagang
menyerap suria menebar nikmat
berbakti tulus mengharap berkat
Gugur sehelai ditiup angin malam
pasrah menyerah ke bumi dingin
warna kekuningan tanda usiamu
tamat sudah tugas duniamu
