Kuingin Berpesan
Feb 1, 2026 | 5:30 AM
Atlet renang Singapura, Quah Ting Wen (kiri) dan Quah Jing Wen beraksi semasa di acara 100 meter gaya kupu-kupu Sukan SEA di Thailand pada 13 Disember 2025. - Foto hiasan ST
Pesan dalam keringat, dalam usaha
Tak terlalu sering dipuji dan disanjung
Kerja keras sering tidak ternilai harganya
Mereka terus berjuang.
Cedera dan kegagalan, lumrah
Pemanas bangku, melihat yang lain mencium padang hijau
Mereka bangkit, mengharungi badai dengan iktikad
Langkah demi langkah, meraih kegemilangan.
