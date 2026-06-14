Aroma itu tidak pernah menipu. Ia bermula sebagai bisikan halus dari dapur, menyelinap keluar melalui celah pintu kayu flat HDB kami, lalu menari-nari di ruang tamu sebelum hinggap dengan jaya di hujung deria rasaku.

Ia bukan sekadar bau masakan; ia adalah sebuah simfoni yang digubah daripada kepingan asam gelugur yang masamnya menggigit, haruman bunga kantan yang baru dibeli pagi tadi, dan pedas tajam cili kering yang dikisar halus bersama belacan bakar yang aromanya menusuk kalbu.