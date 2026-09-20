Aku ini,
bukan orang mudah kau jajah,
bukan anak tak diasuh Abah,
bukan wanita kau pandang sebelah,
bukan senang-senang mengaku kalah.

Aku ini,
memang,
bukan perajurit atau pahlawan,
bukan Hang Tuah atau Raja Sulaiman,
bukan pendekar Leftenan Adnan,
atau wira negara yang kau pujakan.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Patah SayapAug 30, 2026 | 5:30 AM
Tingkah SinggahsanaMay 10, 2026 | 5:30 AM
sajakkarya