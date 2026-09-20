Topik diikutiPergi ke BHku
Sekilas Berita
Melayu
Melayu
Foto hiasan ZAOBAO
Sekilas Berita
Melayu
Aku ini,
bukan orang mudah kau jajah,
bukan anak tak diasuh Abah,
bukan wanita kau pandang sebelah,
bukan senang-senang mengaku kalah.
Aku ini,
memang,
bukan perajurit atau pahlawan,
bukan Hang Tuah atau Raja Sulaiman,
bukan pendekar Leftenan Adnan,
atau wira negara yang kau pujakan.
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Patah SayapAug 30, 2026 | 5:30 AM
Tingkah SinggahsanaMay 10, 2026 | 5:30 AM