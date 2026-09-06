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Memperlapang kandang musang, mempersempit kandang ayam
Usaha pastikan sesiapa ajar agama Islam di S’pura berkelayakan, bermoral
Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) mempunyai Skim Pengiktirafan Asatizah (ARS) yang ditubuhkan untuk meningkatkan kedudukan asatizah sebagai rujukan masyarakat Islam yang berwibawa. Ia merangkumi dua peringkat; iaitu Peringkat 1 bagi pemegang ijazah Pengajian Islam dan Peringkat 2 bagi guru Al-Quran. - Foto fail
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Masyarakat terperanjat, marah, dan geram bukan kepalang apabila mengetahui tentang perbuatan seorang ‘pempengaruh keagamaan’ yang menjadikan dua budak lelaki adik-beradik pemuas nafsu seksnya.
Bukan kepalang di sini bermaksud ‘amat sangat’.
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