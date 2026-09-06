Masyarakat terperanjat, marah, dan geram bukan kepalang apabila mengetahui tentang perbuatan seorang ‘pempengaruh keagamaan’ yang menjadikan dua budak lelaki adik-beradik pemuas nafsu seksnya.

Bukan kepalang di sini bermaksud ‘amat sangat’.

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