Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) mempunyai Skim Pengiktirafan Asatizah (ARS) yang ditubuhkan untuk meningkatkan kedudukan asatizah sebagai rujukan masyarakat Islam yang berwibawa. Ia merangkumi dua peringkat; iaitu Peringkat 1 bagi pemegang ijazah Pengajian Islam dan Peringkat 2 bagi guru Al-Quran. - Foto fail