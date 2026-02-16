Terdapat pelbagai khazanah dan barangan bersejarah yang dipamerkan di Muzium Melayu yang terletak di Balai Rakyat Kampong Ubi. Barangan itu merupakan hasil koleksi peribadi seorang pengajar seni, Cikgu Arif Haji Zahari, serta sumbangan daripada masyarakat umum. - Foto BH oleh KHAIRUL AKMAL ALI