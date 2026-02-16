Muzium Melayu di Balai Rakyat Kampong Ubi bakal diberi nafas baru
Kumpulan seni diberi amanah hidupkan semula ruang warisan yang pernah jadi antara tumpuan masyarakat pada awal 1990-an
Feb 16, 2026 | 5:30 AM
Kumpulan Seni Melayu tempatan, Sanggar Seni Muda, merupakan penjaga baru Muzium Melayu di Balai Rakyat Kampong Ubi. Pengasas kumpulan tersebut, Encik Muhammad Nazree Nashrul, gembira diberi peluang menghidupkan semula sebahagian daripada seni dan budaya Melayu. - Foto ihsan MUHAMMAD NAZREE NASHRUL
Muzium Melayu di Balai Rakyat Kampong Ubi sedang melalui proses pembaharuan menyeluruh bagi menghidupkan semula ruang warisan yang pernah menjadi antara tumpuan masyarakat pada awal 1990-an.
Kini di bawah jagaan kumpulan seni Melayu tempatan, Sanggar Seni Muda, muzium tersebut dibersihkan, disusun semula dan dipersiapkan untuk dibuka semula kepada awam.
