Pengunjung Muzium Memorial Haji Yusoff disambut dengan gambar salah seorang saudagar penting Singapura, Haji Yusoff Haji Mohamed Noor, berserta petikan kata-kata oleh cucunya, Cik Asia Jofrie, yang juga merupakan ibu kepada kurator dan pengasas muzium, Cik Hidayah Amin. - Foto BH oleh KHAIRUL AKMAL ALI