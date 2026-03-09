SPH Logo mobile
Muzium Memorial Haji Yusoff pastikan kisah saudagar Melayu Kg Gelam diingati

Bahasa & Budaya
Usaha agar kisah keluarga, sumbangan mereka kepada masyarakat tidak luput
Sejarah Melayukampong gelambudaya melayu
Mar 9, 2026 | 5:30 AM
KHAIRUL AKMAL ALI
KHAIRUL AKMAL ALI

Pengunjung Muzium Memorial Haji Yusoff disambut dengan gambar salah seorang saudagar penting Singapura, Haji Yusoff Haji Mohamed Noor, berserta petikan kata-kata oleh cucunya, Cik Asia Jofrie, yang juga merupakan ibu kepada kurator dan pengasas muzium, Cik Hidayah Amin. - Foto BH oleh KHAIRUL AKMAL ALI

Sebaik sahaja melangkah ke Muzium Memorial Haji Yusoff di tingkat tiga rumah kedai 717 North Bridge Road, pengunjung disambut dengan kata-kata – “Jika kita tidak menulis kisah kita sendiri, orang lain akan menulisnya untuk kita.”

Bagi pengasas dan kuratornya, Cik Hidayah Amin, ungkapan itu mencerminkan hasrat utama penubuhan muzium, iaitu untuk memastikan kisah keluarganya dan sumbangan saudagar Melayu Singapura kepada masyarakat tidak luput atau diputarbelitkan.

