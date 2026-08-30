Patah sayapmu
Tak mungkin lagi
Kau menggapai langit
Duhai nasibmu si rama-rama

Dahulu kau begitu angkuh
Terlalu bangga akan keindahanmu
Kau berterbangan ke sana ke mari
Tanpa pernah peduli
Dunia di sekelilingmu
Bagimu langit seolah-olah milikmu saja

Laporan berkaitan
Yang AdaSep 8, 2025 | 6:00 PM
Camar Di Langit SenjaJul 30, 2024 | 1:37 PM
sajakkaryaruby zaleha