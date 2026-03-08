Premium
Pemerkasaan citra bangsa dalam sastera
Karya sastera bantu pupuk nilai dan kesedaran sehingga terbina bangsa bermaruah
Mar 8, 2026 | 5:30 AM
Sastera buka ruang untuk sesebuah bangsa membuat renungan dan menyoal makna keadilan, maruah, kasih sayang, pengkhianatan dan harapan. - Foto IQBAL FAIZAL
Tulisan ini berangkat daripada satu pertanyaan yang sederhana tetapi berat maknanya: Apakah itu bangsa, dan bagaimanakah ia diperkasakan melalui sastera?
Pertanyaan ini bukan sekadar akademik; ia menyentuh akar diri, sejarah dan harapan.
