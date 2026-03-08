SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|

Pemerkasaan citra bangsa dalam sastera

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Bahasa & Budaya
Premium

Pemerkasaan citra bangsa dalam sastera

Karya sastera bantu pupuk nilai dan kesedaran sehingga terbina bangsa bermaruah
sasteraBahasabangsa
Mar 8, 2026 | 5:30 AM
Isa Kamari
Isa Kamari

Pemerkasaan citra bangsa dalam sastera

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
sastera, bangsa, pemerkasaan
Sastera buka ruang untuk sesebuah bangsa membuat renungan dan menyoal makna keadilan, maruah, kasih sayang, pengkhianatan dan harapan. - Foto IQBAL FAIZAL

Tulisan ini berangkat daripada satu pertanyaan yang sederhana tetapi berat maknanya: Apakah itu bangsa, dan bagaimanakah ia diperkasakan melalui sastera?

Pertanyaan ini bukan sekadar akademik; ia menyentuh akar diri, sejarah dan harapan.

Laporan berkaitan
Lukisan bermasyarakat, seniman bermartabatFeb 1, 2026 | 5:30 AM
MASURI S.N. Nurani berseri kemanusiaanOct 19, 2025 | 5:30 AM
sasteraBahasabangsa
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg