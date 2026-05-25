Penerbit buku Melayu S’pura gabung sertai pesta buku KL
Gabungan diberi nama ‘Pupuk’ akan lancar 7 buku di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur dari 29 Mei hingga 7 Jun
May 25, 2026 | 5:30 AM
Wakil penerbit buku Melayu Singapura di bawah kolektif Pupuk bergambar di reruai semasa Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur (PBAKL) 2025. - Foto PUPUK
Sekumpulan penerbit buku Melayu Singapura,secara kolektif dikenali sebagai ‘Pupuk’, akan menyertai Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur (PBAKL) sekali lagi pada 2026, dan akan melancarkan tujuh buku kanak-kanak baru di festival tahunan itu.
Di bawah payung Pupuk untuk PBAKL 2026, penerbit Pustaka Nasional, Ungu Pen, dan Caliph Readers akan turut serta, bersama penampilan sulung The Safaa Safiyyah Publication serta Little People, Big Words
