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Pesta Buku Melayu S’pura saji program budaya, sastera
Terdapat 14 reruai dari 3-6 Sep di WGS, termasuk karya sastera S’pura, boleh dibeli guna Pas Budaya SG
Pesta Buku Melayu Singapura (PBMS) 2026 akan diadakan dari 3 hingga 6 September 2026 di Wisma Geylang Serai. - Foto PERSATUAN KEMUNING
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Aug 17, 2026 | 5:30 AM
Pesta Buku Melayu Singapura (PBMS) kembali pada September dengan program berunsur budaya dan sastera untuk pelbagai peringkat umur, selaras dengan tema, Sastera dan Budaya Berpisah Tiada.
Pada acara tahunan itu, pengunjung boleh menjangkakan 14 reruai menjual buku, termasuk yang menawarkan karya sastera Singapura (SingLit) dan boleh dibeli menggunakan Pas Budaya SG.
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