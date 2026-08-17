Pesta Buku Melayu Singapura (PBMS) kembali pada September dengan program berunsur budaya dan sastera untuk pelbagai peringkat umur, selaras dengan tema, Sastera dan Budaya Berpisah Tiada.

Pada acara tahunan itu, pengunjung boleh menjangkakan 14 reruai menjual buku, termasuk yang menawarkan karya sastera Singapura (SingLit) dan boleh dibeli menggunakan Pas Budaya SG.

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PESTA BUKU MELAYU SINGAPURAbuku melayu