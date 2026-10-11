Topik diikutiPergi ke BHku
Sekilas Berita
Pulangnya Fitrah Kasih
Pulangnya Fitrah Kasih
Foto JANAAN AI
Oct 11, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Pulangnya Fitrah Kasih
Malam di tingkat lima flat HDB Eunos itu terasa sangat panjang, seolah-olah waktu sedang merangkak di atas kaca yang pecah. Di luar, jalur cahaya daripada lampu-lampu neon kota Singapura berkelip-kelip kelam, memantulkan kesibukan sebuah negara kota yang tidak pernah mengerti erti lelah. Namun, di dalam unit itu, suasananya mati.
Angin malam yang bertiup kencang dari arah Pantai East Coast menyusup masuk melalui celah-celah tingkap nako yang tidak tertutup rapat, membawa kedinginan yang menusuk sehingga ke sumsum tulang, menghantar gigil yang bukan sekadar pada kulit, tetapi pada sekeping hati yang lama gersang.