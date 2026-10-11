Malam di tingkat lima flat HDB Eunos itu terasa sangat panjang, seolah-olah waktu sedang merangkak di atas kaca yang pecah. Di luar, jalur cahaya daripada lampu-lampu neon kota Singapura berkelip-kelip kelam, memantulkan kesibukan sebuah negara kota yang tidak pernah mengerti erti lelah. Namun, di dalam unit itu, suasananya mati.