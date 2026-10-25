Bila aku sudah tua
dan diamku nanti di kerusi roda
masihkah dikau sudi bersama
memimpin aku ke jalan bahagia

bila aku dimamah usia
kedut kerepot tak lagi muda
sudikah dikau bertentang mata
dengan cinta pandang pertama

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