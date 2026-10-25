Topik diikutiPergi ke BHku
Sekilas Berita
Redakan Aku Mengabadikan Cintamu
Redakan Aku Mengabadikan Cintamu
Foto hiasan PIXABAY
Oct 25, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Redakan Aku Mengabadikan Cintamu
Bila aku sudah tua
dan diamku nanti di kerusi roda
masihkah dikau sudi bersama
memimpin aku ke jalan bahagia
bila aku dimamah usia
kedut kerepot tak lagi muda
sudikah dikau bertentang mata
dengan cinta pandang pertama
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Bicara Seorang PenyairOct 18, 2026 | 5:30 AM
Di Tepian DesaOct 11, 2026 | 5:30 AM