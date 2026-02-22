SPH Logo mobile
Bahasa & Budaya
'Rimbun-rimbun ditutuh, semak-semak disiangi' tapi 'sepanjang-panjang tali berhujung juga'

Dalam kecewa kenang penutupan Warong Nasi Pariaman, harus kagumi niaga makanan Melayu/Islam lain di Kampong Gelam kembang mekar
Peribahasawarong nasi pariaman
Feb 22, 2026 | 5:30 AM
SALIM OMAR ISMAIL
SALIM OMAR ISMAIL

warong nasi pariaman, nasi padang, peribahasa, tutup
Restoran nasi padang, Warong Nasi Pariaman, yang mula beroperasi sejak 1948, menutup tirainya pada 31 Januari. - Foto BM oleh KHALID BABA

Ramai orang kecewa, malah marah, apabila mendapat berita restoran nasi padang Warung Pariaman akan ditutup.

Rendah gunung tinggi harapan, iaitu harapan begitu besar, penggemar hidangan restoran itu untuk melihat ia terus beroperasi.

Peribahasawarong nasi pariaman
