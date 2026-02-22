‘Rimbun-rimbun ditutuh, semak-semak disiangi’ tapi ‘sepanjang-panjang tali berhujung juga’
Dalam kecewa kenang penutupan Warong Nasi Pariaman, harus kagumi niaga makanan Melayu/Islam lain di Kampong Gelam kembang mekar
Feb 22, 2026 | 5:30 AM
Restoran nasi padang, Warong Nasi Pariaman, yang mula beroperasi sejak 1948, menutup tirainya pada 31 Januari. - Foto BM oleh KHALID BABA
Ramai orang kecewa, malah marah, apabila mendapat berita restoran nasi padang Warung Pariaman akan ditutup.
Rendah gunung tinggi harapan, iaitu harapan begitu besar, penggemar hidangan restoran itu untuk melihat ia terus beroperasi.
