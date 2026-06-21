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Selami makna ‘laut’ dalam bahasa Melayu
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Selami makna ‘laut’ dalam bahasa Melayu
Kedekatan masyarakat Melayu dengan laut ilham pelbagai istilah
Selami makna ‘laut’ dalam bahasa Melayu
Laut atau lautan sering digunakan sebagai metafora kerana dilihat sebagai sesuatu yang dalam, luas dan sukar ditakluki. - Foto hiasan PIXABAY
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Jun 21, 2026 | 5:30 AM
Dalam alam Melayu, terutama masyarakat Melayu tradisional, laut saling berkait rapat dengan cara hidup, ekonomi dan budaya.
Hal ini disebabkan kedudukan Nusantara yang dikelilingi perairan, menjadikan laut bukan sahaja sumber air dan makanan, malah laluan perhubungan, perdagangan, serta punca rezeki bagi nelayan, pedagang, nakhoda, pelaut dan awak-awak kapal.
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