Dalam alam Melayu, terutama masyarakat Melayu tradisional, laut saling berkait rapat dengan cara hidup, ekonomi dan budaya.

Hal ini disebabkan kedudukan Nusantara yang dikelilingi perairan, menjadikan laut bukan sahaja sumber air dan makanan, malah laluan perhubungan, perdagangan, serta punca rezeki bagi nelayan, pedagang, nakhoda, pelaut dan awak-awak kapal. 

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