“Syameer, jaga Ibu dengan baik apabila Ayah di Jepun nanti, ya”, nasihatku kepada anakku.

Namaku Sazali. Usiaku 30 tahun. Aku berkhidmat sebagai seorang ahli bomba di Balai Bomba Tampines.

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