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Syawal Nan Syahdu
BERITA HARIAN/BERITA MINGGU dengan kerjasama Jawatankuasa Pembelajaran dan Penggalakan Penggunaan Bahasa Melayu (MLLPC) mengetengahkan ruangan kreatif edisi khas khusus untuk penulis muda, terutama golongan pelajar. Ruangan ini, yang disiarkan pada Ahad pertama setiap bulan, bertujuan memupuk bakat penulis muda dalam bidang penulisan sastera dengan memberi mereka wadah berkongsi karya dengan khalayak ramai. Penulis muda digalakkan menghantar karya mereka untuk pertimbangan dalam ruangan ini.
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Sep 6, 2026 | 5:30 AM
“Syameer, jaga Ibu dengan baik apabila Ayah di Jepun nanti, ya”, nasihatku kepada anakku.
Namaku Sazali. Usiaku 30 tahun. Aku berkhidmat sebagai seorang ahli bomba di Balai Bomba Tampines.
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