Petugas kesihatan mengusung seorang lelaki masuk ke ambulans selepas kejadian tembakan di Pantai Bondi di Sydney pada 14 Disember. - Foto AFP

Beberapa video yang dimuat naik ke platform media sosial X menunjukkan orang awam bertempiaran lari sedang beberapa tembakan dan siren polis kedengaran dalam insiden tembakan yang berlaku di Pantai Bondi, Sydney, pada 14 Disember. - Foto TANGKAP LAYAR X

SYDNEY: Seramai 12 orang terbunuh dan hampir 30 yang lain cedera selepas dua lelaki bersenjata melepaskan tembakan semasa acara cuti Yahudi di Pantai Bondi, Sydney pada 14 Disember, kata pihak berkuasa di Australia.

Polis di Australia telah menyifatkan insiden itu sebagai serangan pengganasan.

Antara yang terbunuh termasuk seorang lelaki yang dipercayai merupakan salah seorang penembak, kata polis.

Seorang lelaki lain, yang disyaki penembak kedua, difahamkan berada dalam keadaan kritikal.

Seramai 29 orang lagi dilaporkan cedera, termasuk dua pegawai polis, kata pasukan polis New South Wales (NSW)

Buat masa ini, polis sedang menyiasat sama ada penembak ketiga terlibat, kata polis lagi.

Beberapa alat letupan buatan sendiri turut ditemui di dalam sebuah kereta “yang dikaitkan dengan pesalah yang mati” di Pantai Bondi, kata Pesuruhjaya Polis NSW, Mal Lanyon.

“Unit pelupusan bom penyelamat kami berada di sana. Mereka akan mengambil tindakan yang sewajarnya,” kata beliau.

Beberapa saksi berkata kejadian tembakan di pantai itu – yang menjadi tumpuan ramai setiap musim panas –berlangsung selama sekitar 10 minit, menyebabkan pengunjung lari bertempiaran di pantai dan ke jalan raya serta taman berdekatan.

“Saya baru sahaja bersiap-siap untuk pulang... mengemas beg saya, mengambil selipar saya, bersedia untuk menaiki bas, dan kemudian saya terdengar bunyi tembakan,” kata seorang saksi yang hanya menamakan dirinya Marcus.

“Kami semua menjadi cemas dan mula berlari juga. Jadi kami meninggalkan segala-galanya, seperti selipar, semuanya. Kami terus berlari melalui bukit. Saya mendengar, saya tidak tahu, mungkin, seperti, 40, 50 tembakan,” katanya.

Perdana Menteri Australia, Encik Anthony Albanese, menyifatkan kejadian itu sebagai “mengejutkan dan menyedihkan”, sambil menambah bahawa “kakitangan kecemasan berada di tempat kejadian dan sedang berusaha untuk menyelamatkan nyawa”.

Akhbar Sydney Morning Herald berkata ramai orang cedera selepas lelaki bersenjata melepaskan tembakan sejurus selepas 6.30 petang waktu tempatan (3.30 petang waktu Singapura) ketika ratusan orang menghadiri festival Yahudi di pantai itu.

Rangkaian televisyen Sky dan ABC menyiarkan rakaman yang menunjukkan orang terbaring.

Presiden Israel, Encik Isaac Herzog, berkata orang Yahudi yang telah menyalakan lilin pertama cuti Hanukkah di pantai itu telah diserang oleh “pengganas keji”.

Australia telah mengalami rentetan serangan anti-Semitik ke atas rumah ibadah Yahudi, bangunan dan kereta sejak permulaan perang Israel di Gaza pada Oktober 2023.

Menteri Ehwal Luar Israel, Encik Gideon Saar, berkata beliau terkejut dengan kejadian tembakan itu.

“Ini adalah hasil daripada amukan anti-Semitik di jalanan Australia sejak dua tahun lalu, dengan seruan anti-Semitik dan hasutan ‘Globalisasi Intifada’ yang direalisasikan hari ini,” kata beliau.

Salah satu pantai paling terkenal di dunia, Bondi biasanya sesak dengan penduduk tempatan dan pelancong, terutamanya pada malam hujung minggu.

Encik Alex Ryvchin, ketua eksekutif bersama Majlis Eksekutif Yahudi Australia, memberitahu Sky News dalam satu wawancara bahawa kejadian tembakan itu berlaku di sebuah acara di pantai itu yang meraikan perayaan Hanukkah Yahudi, yang bermula pada waktu matahari terbenam.

“Ini adalah masyarakat Yahudi yang berkumpul untuk meraikan perayaan gembira. Jika kita disasarkan secara sengaja dengan cara ini, ia adalah sesuatu yang berskala besar yang tidak dapat difahami oleh sesiapa pun antara kita. Ia adalah satu perkara yang mengerikan,” katanya, sambil menambah bahawa penasihat medianya telah cedera dalam serangan itu.

Kumpulan Muslim di Australia mengutuk kejadian tembakan itu.

“Tindakan keganasan dan jenayah ini tiada tempat dalam masyarakat kita. Mereka yang bertanggungjawab mesti dipertanggungjawabkan sepenuhnya dan menghadapi kuasa undang-undang sepenuhnya,” kata Majlis Imam Kebangsaan Australia, Majlis Imam NSW dan masyarakat Muslim Australia dalam satu kenyataan.

“Hati, ingatan dan doa kami bersama mangsa, keluarga mereka, dan semua yang menyaksikan atau terjejas oleh serangan yang sangat traumatik ini,” tambahnya.

Kejadian tembakan beramai-ramai jarang berlaku di Australia, salah satu negara paling selamat di dunia.

Jumlah kematian menjadikan serangan 14 Disember itu sebagai insiden terburuk seumpamanya di Australia sejak 1996, apabila seorang lelaki bersenjata membunuh 35 orang di sebuah tapak pelancongan di negeri selatan Tasmania.

Video yang tersebar di platform media sosial X kelihatan menunjukkan orang ramai di Pantai Bondi bertempiaran sedang beberapa tembakan dan siren polis kedengaran.

Satu lagi video menunjukkan dua lelaki dihempap atas tanah oleh polis berseragam di atas jambatan pejalan kaki kecil.

Pegawai dilihat cuba menyelamatkan salah seorang daripada lelaki itu.

Satu video kelihatan merakam individu awam yang berani merebut senapang daripada salah seorang lelaki bersenjata yang didakwa. Lelaki itu dilihat menghampiri penembak itu selepas dia melepaskan tembakan, sebelum melucutkan senjatanya.

Seorang lelaki yang lain pula dilihat melepaskan tembakan dari jambatan pejalan kaki.

“Kami maklum tentang situasi keselamatan yang aktif di Bondi. Kami menggesa orang ramai di kawasan sekitar untuk mengikuti maklumat daripada Polis NSW,” kata jurucakap Encik Albanese.

Suruhanjaya Tinggi Singapura di Canberra menggesa rakyat Singapura yang berada di sekitar Pantai Bondi berhampiran Sydney untuk memantau berita daripada sumber rasmi dan mematuhi nasihat pihak berkuasa tempatan.

Mereka yang memerlukan bantuan boleh menghubungi polis tempatan melalui talian 000, atau pegawai bertugas suruhanjaya tinggi bagi bantuan konsular kecemasan di +61-414-733-944.

Serangan itu berlaku hampir tepat 11 tahun selepas seorang lelaki bersenjata tunggal menjadikan 18 orang sebagai tebusan di Lindt Cafe di Sydney.

Dua tebusan dan lelaki bersenjata itu terbunuh selepas insiden selama 16 jam itu berakhir.