Topic followed successfullyGo to BHku
TikTok lupuskan akaun bawah umur selepas desakan pemerintah Indonesia
Apr 16, 2026 | 1:28 PM
Indonesia mula menguatkuasakan larangan media sosial terhadap pengguna di bawah umur 16 tahun pada 28 Mac 2026. - Foto: EPA
JAKARTA: Platform media sosial yang dianggap berisiko tinggi terhadap kanak-kanak mula mematuhi peraturan perlindungan kanak-kanak yang diperkenalkan Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia, dengan TikTok antara yang terbaru mematuhinya.
Menteri Komunikasi dan Digital, Cik Meutya Hafid, berkata platform media sosial berasaskan video itu telah menguatkuasakan had umur minimum 16 tahun, selaras dengan Peraturan Perlindungan Kanak-kanak dalam Ruang Digital (PP Tunas) pemerintah.
Laporan berkaitan
