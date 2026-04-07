19 individu didakwa dalam kes pemerdagangan bayi dari Indonesia
Sindiket bawa keluar bayi ke negara lain sasar golongan ibu terdesak; 15 bayi dikatakan turut dihantar ke S’pura
Apr 7, 2026 | 2:28 PM
Tertuduh yang dikaitkan dengan sindiket pemerdagangan bayi ke Singapura tiba di Mahkamah Daerah Bandung, Jawa Barat, pada 7 April. - Foto ST
BANDUNG: Pihak pendakwa Indonesia pada 7 April menuduh 19 individu, termasuk 18 wanita, yang disyaki terlibat dalam sindiket pemerdagangan bayi ke beberapa bandar di Indonesia dan luar negara termasuk Singapura.
Ia merupakan salah satu kes terbesar seumpamanya sejak beberapa tahun kebelakangan ini.
