19 warga Indonesia ditahan di Saudi atas pelbagai kesalahan
Antara dakwaan termasuk rakam wanita tanpa izin, jual dam secara tidak sah
May 15, 2026 | 10:40 AM
Jemaah haji Indonesia beratur untuk menaiki bas ketika bersiap menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina di Arab Saudi. - Foto KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH INDONESIA
JAKARTA: Seramai 19 warga Indonesia ditahan oleh pihak keselamatan Arab Saudi sepanjang musim haji 2026 atas pelbagai dakwaan pelanggaran undang-undang, termasuk mempromosikan perkhidmatan haji haram, menjual dam secara tidak sah serta merakam video wanita tempatan tanpa kebenaran.
Konsul Jeneral Indonesia di Jeddah, Encik Yusron B. Ambary, berkata pihak Konsulat Jeneral Republik Indonesia (KJRI) telah menghantar pasukan perlindungan jemaah bagi memastikan hak semua rakyat Indonesia terbela sepanjang proses siasatan berlangsung.
