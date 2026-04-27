Haji Indonesia 2026: Kisah penantian, pengorbanan dan harapan sebuah keluarga
Haji Indonesia 2026: Kisah penantian, pengorbanan dan harapan sebuah keluarga
Perlu tunggu 13 tahun sebelum tiba giliran; persiapan kesihatan jadi keutamaan bagi berdepan cuaca panas di Tanah Suci
Apr 27, 2026 | 5:30 AM
Haji Indonesia 2026: Kisah penantian, pengorbanan dan harapan sebuah keluarga
Jemaah haji Indonesia tiba di Madinah pada 22 April dengan wajah ceria dan penuh kesyukuran bagi memulakan ibadah haji tahun 2026 ini. Ketibaan mereka disambut dalam suasana teratur dengan bantuan petugas dan kemudahan pengangkutan yang disediakan. - Foto AGENSI KOMUNIKASI PEMERINTAH (BAKOM RI)
Selepas menunggu lebih sedekad, Encik Akhyar Rido bersama ibunya dan adik perempuannya dijadualkan berangkat menunaikan ibadah haji pada awal Mei ini, dengan rasa teruja kerana akhirnya berpeluang melalui pengalaman sekali seumur hidup itu.
Bagi beliau, ibadah haji merupakan masa untuk bermuhasabah diri dan memperbanyakkan doa di tempat suci seperti Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram, yang diyakini umat Islam sebagai lokasi doa lebih mudah dimakbulkan.
Laporan berkaitan
Indonesia mula penghantaran besar-besaran jemaah haji, lebih 221,000 dijadual berlepas Apr 21, 2026 | 11:55 AM
Imigresen Indonesia tahan 13 individu cuba tunai haji secara tidak sahApr 23, 2026 | 11:08 AM