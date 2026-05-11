JAKARTA: Pihak berkuasa Indonesia menggagalkan cubaan 80 rakyat negara itu untuk berlepas ke Arab Saudi bagi menunaikan ibadah Haji secara tidak sah, dalam operasi besar-besaran membanteras perjalanan Haji tanpa prosedur rasmi musim ini.

Operasi itu dilaksanakan di beberapa lapangan terbang antarabangsa utama menerusi Pasukan Petugas Pencegahan Haji Haram yang melibatkan kerjasama antara Kementerian Haji, Kementerian Imigresen dan Pemasyarakatan serta Polis Nasional Indonesia.