2 beradik Gaza raih anugerah kerana hasilkan batu bata daripada runtuhan
May 14, 2026 | 3:18 PM
Tala dan Farah Mousa berkata mereka “tidak mahu melihat runtuhan hanya sebagai simbol kemusnahan dan kerugian semata-mata” - Foto: BBC
Dua adik-beradik perempuan remaja Gaza telah memenangi anugerah alam sekitar kerana menukar runtuhan menjadi batu bata yang boleh digunakan semula.
Niat mereka hanya satu: Mahu “menukar kemusnahan menjadi sesuatu yang berguna”.
