Lebih AS$71b diperlu untuk bangunkan semula Gaza
Penilaian EU dan PBB dedah skala kemusnahan luar biasa, pembangunan manusia di Gaza mundur hingga 77 tahun
Apr 21, 2026 | 1:22 PM
Lebih 371,000 unit rumah musnah atau rosak di Gaza ekoran konflik yang melanda. - Foto AFP
GENEVA: Lebih AS$71 bilion ($90 bilion) diperlukan dalam tempoh sedekad akan datang bagi memulihkan dan membangunkan semula Gaza yang musnah akibat perang.
Demikian menurut penilaian bersama Kesatuan Eropah (EU) dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang diterbitkan pada 20 April.
