Rakaman video yang diambil daripada imej kandungan jana pengguna (UGC) yang dimuat naik di media sosial dan disahkan oleh pasukan AFPTV di Madrid menunjukkan petugas kecemasan menjalankan operasi selepas satu kemalangan kereta api di Adamuz, selatan Sepanyol, pada 18 Januari 2026. Sekurang-kurangnya 21 orang terkorban dalam kemalangan berhampiran Adamuz, di wilayah Cordoba, apabila sebuah kereta api tergelincir dari landasan dan bertembung dengan satu lagi konvoi yang bergerak di landasan bertentangan, menurut Pengawal Awam Sepanyol. Kereta api milik syarikat Sepanyol, Iryo, yang dalam perjalanan dari bandar Malaga di Andalusia ke Madrid, dilaporkan “tergelincir” berhampiran Adamuz dan “memasuki landasan bersebelahan” sebelum bertembung dengan sebuah lagi kereta api yang turut “tergelincir”, menurut kenyataan Pentadbir Infrastruktur Kereta Api (Adif), sebuah entiti awam di bawah Kementerian Pengangkutan, yang dimuat naik di platform X. - Foto AFP