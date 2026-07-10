28 maut dalam kebakaran kilang kasut di China, Xi arah siasatan menyeluruh

Asap tebal menjulang dari sebuah kilang kasut yang terbakar di Jiangtou, Perbandaran Chendai, Quanzhou, China, pada 9 Julai 2026, berdasarkan rakaman video yang diperoleh daripada media sosial. - Foto REUTERS

Asap tebal menjulang dari sebuah kilang kasut yang terbakar di Jiangtou, Perbandaran Chendai, Quanzhou, China, pada 9 Julai 2026, berdasarkan rakaman video yang diperoleh daripada media sosial. - Foto REUTERS

28 maut dalam kebakaran kilang kasut di China, Xi arah siasatan menyeluruh

28 maut dalam kebakaran kilang kasut di China, Xi arah siasatan menyeluruh

BEIJING: Presiden China, Encik Xi Jinping, mengarahkan siasatan menyeluruh dan tindakan tegas terhadap pihak yang bertanggungjawab susulan kebakaran di sebuah kilang kasut di wilayah Fujian yang mengorbankan sekurang-kurangnya 28 orang.

Dalam kenyataan yang disiarkan agensi berita rasmi, Xinhua, Encik Xi berkata semua pihak berkuasa perlu mengambil iktibar daripada beberapa siri kemalangan industri yang berlaku di negara itu pada 2026 serta memperkukuh langkah keselamatan di tempat kerja.

“Semua wilayah dan jabatan berkaitan mesti mengambil pengajaran yang mendalam daripada kejadian ini serta menangani kelemahan yang dikenal pasti,” katanya.

Beliau turut mengarahkan segala usaha digembleng bagi menyelamatkan mangsa, mengenal pasti punca kebakaran dan memastikan mereka yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan.

“Kita mesti menggerakkan segala usaha untuk menyelamatkan mangsa, menyiasat punca kejadian dan memastikan pihak yang bertanggungjawab dikenakan tindakan tegas mengikut undang-undang,” katanya.

Kebakaran berlaku kira-kira tengah hari 9 Julai di kilang Huiteng Footwear di bandar Jinjiang, wilayah Fujian, yang terkenal sebagai pusat pengeluaran kasut terbesar di China dan menghasilkan kira-kira 20 peratus kasut sukan dunia.

Menurut media China, ketika kejadian, terdapat hampir 240 pekerja berada di dalam kilang berkenaan.

Seramai 213 pekerja berjaya dipindahkan ke tempat selamat, namun dua daripada mereka meninggal dunia ketika menerima rawatan di hospital.

Sementara itu, 26 lagi pekerja yang pada awalnya dilaporkan hilang kemudian ditemukan maut, menjadikan jumlah korban meningkat kepada 28 orang.

Rakaman video yang disiarkan media tempatan menunjukkan asap hitam tebal menjulang tinggi dari bangunan kilang, manakala beberapa pekerja dilihat terperangkap di atas bumbung sebelum diselamatkan.

Lebih 500 anggota bomba dan penyelamat dikerahkan bagi memadam kebakaran serta menyelamatkan mangsa.

Pihak berkuasa percaya kebakaran bermula di tingkat bawah kilang, lokasi bahan mudah terbakar disimpan, namun punca sebenar masih dalam siasatan.

Media pemerintah melaporkan beberapa individu yang menguruskan syarikat berkenaan telah ditahan bagi membantu siasatan, manakala akaun bank syarikat turut dibekukan.

Perdana Menteri China, Encik Li Qiang, turut menggesa semua pihak berkuasa meningkatkan penguatkuasaan keselamatan bagi mengelakkan tragedi sama berulang.

“Kita perlu mengambil langkah lebih tegas untuk mencegah kemalangan besar dan serius daripada terus berlaku,” katanya.

Walaupun tahap keselamatan industri di China bertambah baik dalam beberapa tahun kebelakangan ini, negara itu masih berdepan beberapa kemalangan maut di tempat kerja.

Pada Mei lalu, seramai 82 orang terbunuh dalam letupan di sebuah lombong arang batu di wilayah Shanxi, tragedi perlombongan paling buruk di China sejak 2009.

Beberapa hari kemudian, lima lagi pekerja maut dalam kejadian tanah runtuh di sebuah lombong di wilayah Yunnan.

Dalam bulan yang sama, sekurang-kurangnya 37 orang terbunuh akibat letupan di sebuah kilang bunga api di bandar Changsha.

Rentetan beberapa tragedi tersebut mendorong Encik Xi menggesa pelaksanaan langkah keselamatan yang lebih ketat di semua sektor industri.

Pemerintah China juga sebelum ini melancarkan kempen memperkukuh keselamatan kebakaran di bangunan dan kawasan industri selepas kebakaran besar di beberapa blok pangsapuri di Hong Kong pada November 2025 yang mengorbankan 168 orang.