3 maut, 5 hilang selepas bot nelayan terbakar di Selat Melaka
3 maut, 5 hilang selepas bot nelayan terbakar di Selat Melaka
Apr 12, 2026 | 1:50 PM
3 maut, 5 hilang selepas bot nelayan terbakar di Selat Melaka
Kru yang diselamatkan daripada bot nelayan yang terbakar tiba di Pelabuhan Belawan di Medan, Sumatera Utara, pada 7 April. - Foto KODAERAL I
MEDAN: Pasukan penyelamat masih menjalankan operasi mencari lima nelayan yang dilaporkan hilang selepas bot mereka, KM Sumber Indah II, terbakar ketika mereka sedang menangkap ikan di perairan Selat Melaka pada awal pagi 7 April.
Bot tersebut membawa seramai 21 orang ketika kejadian tersebut berlaku.
