Bot karam di Maluku Utara, usaha dipergiat cari 27 penumpang hilang
Mar 31, 2026 | 2:11 PM
Para pegawai mencari dan menyelamat Palu telah dikerah untuk mengesan 27 penumpang yang dilaporkan hilang dalam tragedi bot karam di perairan utara Pulau Taliabu di wilayah Maluku Utara, pada 30 Mac 2026.
JAKARTA: Sebuah kapal bernama Nazila 05 karam di perairan utara Pulau Taliabu di wilayah Maluku Utara, Indonesia, menyebabkan 27 penumpang hilang, lapor Pejabat Mencari dan Menyelamat Palu pada 30 Mac.
Kejadian itu pertama kali dilaporkan oleh pemilik bot sekitar 10 pagi waktu tempatan, mendorong pihak berkuasa melancarkan operasi mencari dan menyelamat, kata Encik Muh Rizal, ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Palu, dalam satu kenyataan.
