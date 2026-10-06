ABUJA: Nigeria pada 6 Oktober mengisytiharkan tempoh berkabung selama tiga hari selepas sebuah pesawat tentera udara yang membawa 32 orang terhempas di negeri Ondo, barat daya negara itu, dengan semua penumpang dan anak kapal disahkan terkorban.

Presiden Nigeria, Encik Bola Ahmed Tinubu, turut mengarahkan bendera negara dikibarkan separuh tiang di seluruh negara sebagai penghormatan kepada anggota Tentera Udara Nigeria yang terkorban dalam nahas pada 5 Oktober itu.

Pesawat jenis ATR-42 milik Tentera Udara Nigeria itu membawa 25 penumpang dan tujuh anak kapal ketika terhempas berhampiran sebuah pangkalan tentera laut di Igbokoda, sebuah kawasan berhampiran sungai di Ondo.

Menteri Penerbangan dan Pembangunan Aeroangkasa Nigeria, Encik Festus Keyamo, berkata pesawat itu dalam penerbangan dari Benin City menuju Lagos ketika kejadian itu.

Tentera Udara Nigeria berkata pesawat turboprop dua enjin itu sedang menjalankan penerbangan rutin.

Menurut pihak berkuasa, pengawal trafik udara terputus hubungan dengan pesawat berkenaan pada 9.13 pagi waktu tempatan, tidak lama selepas ia berlepas.

Beberapa percubaan untuk menghubungi pesawat itu melalui radio gagal sebelum operasi mencari dan menyelamat dilancarkan.

Bangkai pesawat itu kemudian ditemui di kawasan berpaya berhampiran pangkalan tentera laut di Igbokoda.

Kedudukan lokasi nahas yang sukar dimasuki menyebabkan operasi pasukan penyelamat menghadapi cabaran.

Nelayan tempatan turut membantu anggota tentera dan pasukan kecemasan untuk sampai ke lokasi pesawat itu terhempas.

Penduduk tempatan dilaporkan melihat serpihan pesawat serta barangan peribadi mangsa berselerak di sekitar kawasan nahas.

Encik Tinubu kemudian mengesahkan semua 32 orang dalam pesawat itu terkorban.

“Ini adalah saat yang menyedihkan bagi Angkatan Tentera kita dan seluruh negara,” katanya dalam satu kenyataan.

Beliau berkata pengorbanan anggota Tentera Udara Nigeria yang maut itu “tidak akan dilupakan”.

Presiden itu turut memuji tindakan pantas Tentera Udara Nigeria mengaktifkan operasi mencari dan menyelamat sejurus pesawat itu dilaporkan hilang.

Sebelum itu, terdapat laporan awal yang menyatakan pesawat terlibat mungkin sebuah helikopter.

Tentera Udara Nigeria kemudian menjelaskan bahawa pesawat yang terhempas ialah ATR-42, iaitu pesawat turboprop dua enjin.

Encik Keyamo berkata beliau sudah berhubung dengan Ketua Turus Tentera Udara Nigeria, Marsyal Udara, Encik Sunday Kelvin Aneke, selepas menerima laporan mengenai nahas tersebut.

Menurutnya, Kementerian Penerbangan dan Pembangunan Aeroangkasa bersedia memberikan kerjasama dan bantuan sepenuhnya kepada Tentera Udara Nigeria dalam operasi di lokasi kejadian serta siasatan susulan.

Punca pesawat itu terhempas masih belum diketahui dan siasatan sedang dijalankan bagi menentukan keadaan yang membawa kepada nahas tersebut.

Pihak berkuasa belum mendedahkan sama ada pesawat itu mengalami masalah teknikal sebelum hubungan terputus atau sama ada faktor cuaca memainkan peranan dalam kejadian tersebut.

Tentera Udara Nigeria juga belum mengeluarkan nama anggota yang terkorban.

Menurut pihak tentera, identiti mereka hanya akan diumumkan selepas semua anggota keluarga terdekat dimaklumkan secara rasmi.

Pengisytiharan tiga hari berkabung mencerminkan skala kehilangan yang dialami angkatan tentera negara itu, dengan bendera di bangunan pemerintah dan lokasi rasmi dikibarkan separuh tiang sepanjang tempoh berkenaan.

Nahas itu turut menimbulkan perhatian terhadap keselamatan penerbangan tentera di negara Afrika Barat itu.

Pesawat ATR-42 biasanya digunakan bagi pelbagai tujuan pengangkutan dan operasi.

Bagaimanapun, pihak tentera setakat ini hanya menyatakan bahawa pesawat terbabit sedang melakukan penerbangan rutin, tanpa memberikan butiran mengenai tujuan khusus perjalanan dari Benin City ke Lagos itu.

Lokasi nahas berhampiran Igbokoda pula menyebabkan usaha mendapatkan semula mayat mangsa dan serpihan pesawat lebih sukar kerana keadaan permukaan yang berpaya.

Pasukan keselamatan dan kecemasan meneruskan kerja di lokasi bagi mengumpulkan serpihan serta bahan lain yang boleh membantu penyiasat menentukan punca nahas.

Pemerintah Nigeria berkata keutamaan turut diberikan kepada keluarga mangsa ketika negara itu berkabung atas kehilangan kesemua 32 orang dalam tragedi tersebut.