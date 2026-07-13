Penduduk meredah banjir selepas hujan monsun lebat di Chattogram, tenggara Bangladesh pada 12 Julai. Banjir kilat yang dicetuskan oleh monsun aktif menjejaskan beberapa bahagian India dan Bangladesh sejak 5 Julai. - Foto AFP

Penduduk meredah banjir selepas hujan monsun lebat di Chattogram, tenggara Bangladesh pada 12 Julai. Banjir kilat yang dicetuskan oleh monsun aktif menjejaskan beberapa bahagian India dan Bangladesh sejak 5 Julai. - Foto AFP

50 maut, puluhan ribu dipindah akibat banjir di Bangladesh Tanah runtuh di kem Rohingya turut ragut 15 nyawa

DHAKA: Sekurang-kurangnya 50 orang terbunuh manakala puluhan ribu lagi terpaksa meninggalkan kediaman mereka, selepas banjir kilat dan tanah runtuh yang dicetuskan hujan monsun melanda beberapa kawasan di Bangladesh sejak 5 Julai.

Pihak berkuasa berkata daerah Chattogram di tenggara negara itu mencatatkan jumlah korban tertinggi apabila 50 kematian direkodkan, termasuk 29 mangsa yang tertimbus dalam kejadian tanah runtuh.

Pesuruhjaya Bahagian Chattogram, Encik Mohammed Ziauddin, berkata operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mengesan dua individu yang dilaporkan hilang.

“Setakat ini, 50 orang disahkan maut di Chattogram dan dua lagi masih hilang,” katanya kepada AFP.

Beliau berkata kira-kira 35,000 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan yang disediakan pemerintah, selepas kediaman mereka ditenggelami banjir.

Secara keseluruhan, pihak berkuasa membuka hampir 4,000 pusat perlindungan sementara bagi menempatkan mangsa yang kehilangan tempat tinggal, ketika bekalan makanan dan air minuman bersih semakin berkurangan.

Bangladesh, negara delta yang dipenuhi rangkaian sungai, sering dilanda banjir dan tanah runtuh ketika musim monsun.

Namun, saintis berkata perubahan iklim menyebabkan kejadian cuaca ekstrem berlaku lebih kerap dan semakin buruk.

Sejak beberapa hari lalu, anggota tentera dan pengawal sempadan menggunakan bot untuk menghantar makanan, air minuman serta bekalan keperluan asas kepada penduduk di kawasan yang terputus hubungan akibat banjir.

Ramai mangsa masih terperangkap apabila rumah, dapur dan jalan utama ditenggelami air.

Antara kisah yang menyentuh hati ialah pengalaman keluarga Encik Mohammed Forkan yang gagal menunaikan hasrat Allahyarham untuk dikebumikan di sebelah pusara ibu bapanya kerana tanah perkuburan tempatan ditenggelami banjir sedalam paras dada.

Anak saudaranya, Encik Nizam Uddin, berkata mereka terpaksa meletakkan jenazah di atas rakit buluh sebelum membawanya meredah banjir untuk mencari kawasan yang masih kering.

“Kami meletakkan jenazah bapa saudara di atas rakit buluh dan berenang di sisinya bagi mencari sekeping tanah yang tidak ditenggelami air,” katanya.

“Akhirnya kami berjaya mengebumikannya di tanah milik pemerintah dan mengadakan solat jenazah secara ringkas.”

Beliau berkata situasi itu menggambarkan kesukaran luar biasa yang dihadapi penduduk akibat bencana berkenaan.

Sementara itu, hujan lebat minggu lalu turut mencetuskan tanah runtuh di beberapa kem pelarian Rohingya di Cox’s Bazar, mengorbankan sekurang-kurangnya 15 orang.

Lebih 1.2 juta pelarian Rohingya kini menetap di penempatan sementara yang padat di kawasan berbukit yang telah ditebang pokoknya, menyebabkan cerun menjadi tidak stabil ketika musim hujan.

Rakaman dari Cox’s Bazar menunjukkan banyak rumah dan kawasan pertanian ditenggelami air, dengan hanya bumbung zink kelihatan.

Penduduk turut dilihat meredah air sedalam paras dada sambil mengangkat barangan mereka.

Hujan lebat sepanjang malam turut menenggelamkan banyak kawasan di ibu negara Dhaka, menyebabkan kesesakan lalu lintas di seluruh bandar pada 12 Julai.

Pihak berkuasa memberi amaran bahawa risiko tanah runtuh masih tinggi sekiranya hujan berterusan.

Walaupun keadaan di Chattogram dijangka bertambah baik dalam beberapa hari akan datang, amaran cuaca masih dikeluarkan untuk beberapa kawasan lain.

Pegawai Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Bangladesh, Encik Sarder Udoy Raihan, berkata hujan monsun masih aktif di bahagian timur laut dan utara negara itu.

“Keadaan di daerah tenggara dijangka beransur pulih tidak lama lagi,” katanya.

“Bagaimanapun, hujan monsun masih aktif di kawasan timur laut dan utara Bangladesh, sekali gus meningkatkan kemungkinan berlaku lebih banyak banjir.”

Beliau turut menggesa penduduk di kawasan berisiko supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pemindahan sekiranya keadaan cuaca bertambah buruk.

Musim monsun lazimnya bermula antara Jun hingga September di Bangladesh, namun pakar iklim berkata perubahan cuaca global menyebabkan taburan hujan menjadi lebih tidak menentu dan ekstrem.

Fenomena itu bukan sahaja meningkatkan risiko banjir kilat dan tanah runtuh, malah memberi kesan kepada bekalan makanan, kesihatan awam serta ekonomi penduduk yang bergantung kepada sektor pertanian.