6 pelancong S’pura cedera dalam kemalangan di laluan Gunung Bromo
Van dipercayai alami masalah brek ketika turun jalan curam
May 11, 2026 | 2:24 PM
Sebuah van mini yang membawa pelancong warga Singapura remuk selepas dipercayai mengalami kegagalan brek sebelum merempuh beberapa kenderaan dan tiang elektrik di laluan Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur, pada 9 Mei. Kemalangan itu menyebabkan sekurang-kurangnya enam warga Singapura cedera. - Foto TANGKAP LAYAR VIDEO RADIOELSHINTA/X
PROBOLINGGO: Sekurang-kurangnya enam pelancong warga Singapura cedera selepas sebuah van mini yang membawa mereka terbabit dalam kemalangan berantai di laluan pelancongan Gunung Bromo di Jawa Timur, Indonesia, pada 9 Mei.
Kemalangan itu dipercayai berpunca daripada kegagalan sistem brek ketika kenderaan jenis Toyota Hiace tersebut menuruni jalan curam dari kawasan Gunung Bromo menuju Surabaya.
