Warga emas takluk Gunung Bromo
Muslim With Muscles anjurkan ekspedisi lasak termasuk naik kuda, daki tangga tinggi, untuk warga emas aktif
Mar 8, 2026 | 5:30 AM
Kumpulan yang ke gunung Bromo antaranya terdiri daripada (dari kanan) Cik Norlizah Ibrahim, Cik Jawahil Sha’ari, Cik Noriah Salikin, Encik Anwar Haji Mawardee, Cik Nooraini Mohd Som, Cik Mariam Basir, Cik Nurfatin Mahmood, Cik Nur Afiqah Saleh, dan Encik Hilmi Anwar. - Foto-foto MUSLIM WITH MUSCLES SG
Terumbang-ambing di dalam jip, terenjot-enjot di atas punggung kuda, serta mendaki 260 anak tangga yang curam.
Kegiatan ini mungkin dianggap terlalu lasak bagi mereka yang sedang meniti usia senja, namun sekumpulan pengembara membuktikan bahawa usia hanyalah angka.
