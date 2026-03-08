Kumpulan yang ke gunung Bromo antaranya terdiri daripada (dari kanan) Cik Norlizah Ibrahim, Cik Jawahil Sha’ari, Cik Noriah Salikin, Encik Anwar Haji Mawardee, Cik Nooraini Mohd Som, Cik Mariam Basir, Cik Nurfatin Mahmood, Cik Nur Afiqah Saleh, dan Encik Hilmi Anwar. - Foto-foto MUSLIM WITH MUSCLES SG