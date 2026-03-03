Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

6 tentera AS maut dalam perang dengan Iran

Jeneral Dan Caine, pengerusi Ketua Staf Gabungan, menerima pingat kehormatan dalam satu majlis di Rumah Putih pada 2 Mac 2026. - Foto AGENSI BERITA

Jeneral Dan Caine, pengerusi Ketua Staf Gabungan, menerima pingat kehormatan dalam satu majlis di Rumah Putih pada 2 Mac 2026. - Foto AGENSI BERITA

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

6 tentera AS maut dalam perang dengan Iran

6 tentera AS maut dalam perang dengan Iran

WASHINGTON: Dua lagi anggota tentera Amerika syarikat telah terbunuh dalam perang dengan Iran, kata pegawai pada petang 2 Mac.

Ini menjadikan jumlah tentera yang terkorban setakat ini kepada enam individu.

Komando Pusat (Centcom) Amerika melaporkan tiga anggota perkhidmatan terbunuh dan lima cedera parah pada 1 Mac.

Menurut mereka, kesemua tentera tersebut terbunuh selepas serangan Iran ke atas pangkalan yang menempatkan tentera Amerika di Kuwait.

Pada pagi 2 Mac, Centcom berkata bahawa salah seorang anggota perkhidmatan yang cedera telah meninggal dunia akibat lukanya.

Pada petang hari yang sama, Komando Pusat berkata bahawa pegawai telah menemui mayat dua tentera yang sebelum ini tidak dikenal pasti “dari sebuah kemudahan yang diserang semasa serangan awal Iran di rantau ini.”

Dengan itu, bilangan rakyat Amerika yang terbunuh dalam tiga hari pertama perang meningkat kepada enam individu.

Jabatan Pertahanan tidak mengeluarkan nama tentera yang terbunuh sehingga sekurang-kurangnya 24 jam selepas keluarga mereka dimaklumkan.

Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari setelah ketegangan selama beberapa minggu antara Washington dengan Teheran.

Iran membalas melalui serangan terhadap Israel dan pangkalan-pangkalan tentera Amerika di Teluk, termasuk Bahrin, Arab Saudi dan Qatar.

“Kami menjangkakan akan menanggung kerugian tambahan, dan seperti biasa, kami akan berusaha untuk meminimumkan kerugian,” kata Jeneral Dan Caine, pengerusi Ketua Staf Gabungan, pada 2 Mac.

Presiden Trump telah berikrar Amerika akan “membalas dendam” atas kematian anggota tentera Amerika.

Dalam insiden berasingan, Centcom berkata tiga jet pejuang F-15E A.S. terhempas di Kuwait “disebabkan oleh insiden tembakan persahabatan” pada malam1 Mac.

“Semasa pertempuran aktif yang merangkumi serangan dari pesawat Iran, peluru berpandu balistik, dan dron – jet pejuang Tentera Udara Amerika telah ditembak jatuh secara tersilap oleh pertahanan udara Kuwait,” katanya Centcom.

Ia berkata kesemua enam anggota kru telah ditemui dalam keadaan selamat dan stabil.

Menurut Centcom, Kuwait mengakui kejadian itu dan berkata bahawa “punca kejadian itu sedang disiasat.”