8 kanak-kanak ditembak mati dalam keganasan rumah tangga di AS
Apr 20, 2026 | 1:58 PM
Orang ramai bergegas ke tempat kejadian selepas lapan kanak-kanak maut dalam kejadian tembakan beramai-ramai yang disifatkan sebagai kes keganasan rumah tangga di bandar Shreveport, Louisiana, Amerika Syarikat, pada 19 April 2026. - Foto: REUTERS
WASHINGTON: Lapan kanak-kanak terbunuh dalam kejadian tembakan pada awal 19 April di Louisiana di selatan Amerika Syarikat, dalam apa yang disifatkan polis sebagai insiden keganasan rumah tangga.
Insiden yang berlaku sejurus selepas jam 6:00 pagi di bandar Shreveport itu, merupakan kejadian tembakan beramai-ramai paling dahsyat di Amerika dalam tempoh lebih dua tahun, menurut data daripada Arkib Keganasan Senjata Api.
